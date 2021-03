Dammbruch-Effekt: Panik in der CSU wegen Landtagswahl-Ergebnisse

Lesezeit: 1 min

Die Landtagswahl-Ergebnisse in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg lösen Panik in der CSU aus. Nun könnte die Partei dazu übergehen, so zu tun, als ob sie christlich und sozial ist.

29.04.2019, Bayern, München: Markus Söder (beide CSU, l-r), CSU-Vorsitzender, und Markus Blume, CSU-Generalsekretär. (Foto: dpa) Foto: Lino Mirgeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Welchen Geistesblitz CSU-Generalsekretär Markus Blume plötzlich hat

Was CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zur CDU/CSU-Krise sagt

Welche Reaktion FDP-Vize Wolfgang Kubicki nach den Landtagswahlen vorbringt