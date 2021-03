Lesezeit: 1 min

An den internationalen Finanzmärkten werden fast alle Rohstoffe gehandelt. Auch Privatanleger können damit fast jeden Rohstoff in der ein oder anderen Form in ihr Portfolio aufnehmen.

Rohöl ist der wichtigste Energierohstoff und das „Schmiermittel“ der Weltwirtschaft. (Foto: iStock.com/pixinoo) Foto: pixinoo

Rohstoffe sind extrem wichtig für die Wirtschaft und weltweit stark gefragt. Egal ob Automobilbranche, Energiesektor, Lebensmittelproduktion oder Elektronikindustrie – kein Bereich kommt ohne Rohstoffe aus. Wir zeigen Ihnen, welche Rohstoffe an den Finanzmärkten gehandelt werden, wie sie von der Preisentwicklung profitieren können und worauf sie als Privatanleger dabei achten sollten. Lesen Sie hier den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.