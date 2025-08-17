Finanzen

BMW-Aktie: Grüner Move beim bayrischen Autobauer – neuer iX3 besteht zu einem Drittel aus Recycling

Mit dem neuen iX3, dem ersten Elektroauto der neuen Klasse, verfolgt BMW erstmals einen ganzheitlichen Ansatz zur Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks über Lieferkette, Produktion und Nutzung. Was steckt dahinter und was bedeutet das für die BMW-Aktie?
Autor
Miloš Milač
17.08.2025 17:27
Lesezeit: 4 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
BMW-Aktie: Grüner Move beim bayrischen Autobauer – neuer iX3 besteht zu einem Drittel aus Recycling
Neuer BMW iX3 – ein Drittel recycelte Materialien für das grüne Image. Hilft das auch der BMW-Aktie? (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Wie viel Nachhaltigkeit steckt wirklich im neuen BMW iX3?
  • Kann BMWs Ökobilanz den Marketingversprechen standhalten?
  • Ist Recycling der Gamechanger für die BMW-Aktie?

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

    X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    BMW-Aktie: Grüner Move beim bayrischen Autobauer – neuer iX3 besteht zu einem Drittel aus Recycling
    DWN
    Finanzen
    Finanzen BMW-Aktie: Grüner Move beim bayrischen Autobauer – neuer iX3 besteht zu einem Drittel aus Recycling
    17.08.2025

    Mit dem neuen iX3, dem ersten Elektroauto der neuen Klasse, verfolgt BMW erstmals einen ganzheitlichen Ansatz zur Reduzierung seines...

    Tarnung 4.0: Bundeswehr rüstet sich für urbane Einsätze
    DWN
    Politik
    Politik Tarnung 4.0: Bundeswehr rüstet sich für urbane Einsätze
    17.08.2025

    Die Bundeswehr stellt ihre Kampfbekleidung auf Multitarn um. Ab 2026 soll der Multitarndruck das alte Flecktarnmuster ablösen. Die...

    Börsenturbulenzen? So machen Sie Ihr Wertpapierdepot krisenfest
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Börsenturbulenzen? So machen Sie Ihr Wertpapierdepot krisenfest
    17.08.2025

    Börsenkurse schwanken, politische Unsicherheiten nehmen zu – und das Depot gerät ins Wanken. Wie schützen Sie Ihr Vermögen, ohne...

    Digitale Erschöpfung: Wie Technologien helfen können, die Überlastung durch Technologien zu lindern
    DWN
    Unternehmen
    Unternehmen Digitale Erschöpfung: Wie Technologien helfen können, die Überlastung durch Technologien zu lindern
    17.08.2025

    Müde, obwohl Sie ausgeschlafen sind? Reizbar, obwohl nichts passiert ist? Der Grund könnte digitale Erschöpfung sein – ein stiller...

    Gruppeneffekt an der Börse: Wenn Freunde das Portfolio steuern
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Gruppeneffekt an der Börse: Wenn Freunde das Portfolio steuern
    17.08.2025

    Unsere finanziellen Entscheidungen sind oft weniger durchdacht, als wir glauben. Menschen in unserem Umfeld können erheblichen Einfluss...

    Dienstleister für Visa und ETA: Zwischen Hilfe und Abzocke – was Sie wissen müssen
    DWN
    Panorama
    Panorama Dienstleister für Visa und ETA: Zwischen Hilfe und Abzocke – was Sie wissen müssen
    17.08.2025

    Reisen wird komplizierter: In vielen Ländern reicht der Reisepass nicht mehr. Visa, ETA oder digitale Einreisekarten sind nötig....

    Steuerhinterziehung: Zahl der Betriebsprüfungen geht seit Jahren zurück - das bringt Probleme mit sich
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Steuerhinterziehung: Zahl der Betriebsprüfungen geht seit Jahren zurück - das bringt Probleme mit sich
    17.08.2025

    Der Kampf gegen Steuerhinterziehung ist immer wieder ein erklärtes Ziel der Politik. Doch in der Realität gibt es immer weniger...

    Bionik, KI und Robotik: Der Innovationsschub, der alles verändert
    DWN
    Technologie
    Technologie Bionik, KI und Robotik: Der Innovationsschub, der alles verändert
    16.08.2025

    Von der Bionik bis zur KI-Konvergenz: Neue Technologien versprechen einen Innovationssprung – und könnten Wirtschaft, Gesellschaft und...