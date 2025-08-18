Politik

Wadephul in Japan: Ausbau der Partnerschaft zwischen Berlin und Tokio

Wadephul in Japan wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Partnerschaft zwischen Berlin und Tokio. Unternehmer blicken gespannt auf neue Chancen und Risiken, die sich durch geopolitische Spannungen ergeben. Doch welche Möglichkeiten bietet die Kooperation mit Japan tatsächlich für Unternehmen?