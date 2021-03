Norwegische Ärzte: Wir haben einen Zusammenhang zwischen AstraZeneca-Impfung und Blutgerinnseln gefunden

Lesezeit: 1 min

Ein norwegischer Arzt teilt mit, dass sein Team und er einen Zusammenhang zwischen der AstraZeneca-Impfung und den auftretenden Blutgerinseln gefunden haben. „Er sagte, er sei sich sicher, den Zusammenhang zwischen der AstraZeneca-Impfung und den Thrombose-Vorfällen sowie inneren Blutungen gefunden zu haben“, so das Tagblatt.

Norwegische Ärzte sind jetzt davon überzeugt, dass sie den Grund gefunden haben, warum drei Patienten nach der Impfung mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca Blutgerinnsel hatten. Und es hat einen Zusammenhang mit dem Impfstoff, sagt Chefarzt und Professor am „Rikshospitalet“ in Oslo, Pål Andre Holme. Screenshot

Das norwegische Expertenteam hat die drei Patienten sorgfältig untersucht, basierend auf der Theorie, dass der Impfstoff bei den Patienten eine unerwartete Immunreaktion hervorruft, berichtet „Nyheder TV2“. Ihr Immunsystem wurde in Bewegung gesetzt, so dass es eine Kombination aus Blutgerinnseln und einer niedrigen Thrombozytenzahl entwickelt hat.

„Wir haben den Grund. Und nichts anderes als der Impfstoff kann erklären, dass wir diese Immunreaktion hatten. Wir nehmen den Impfstoff, um eine Immunreaktion gegen das zu bekommen, gegen das wir geschützt werden müssen. Dann entwickeln Sie Antikörper. Einige Antikörper können dann wie in diesen Fällen so reagieren, dass die Blutplättchen aktiviert werden und ein Blutgerinnsel verursachen“, so Holme.

Das Schweizer „Tagblatt“ berichtet dazu: „Bereits vor dem Entscheid der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) äusserte sich am Donnerstag der norwegische Medizin-Professor und Oberarzt Pål Andre Holme. Er sagte, er sei sich sicher, den Zusammenhang zwischen der Astra-Zeneca-Impfung und den Thrombose-Vorfällen sowie inneren Blutungen gefunden zu haben.“