Merkel droht mit noch härteren deutschlandweiten Corona-Maßnahmen

Lesezeit: 3 min

Kanzlerin Angela Merkel hat die Bundesländer gewarnt: Wenn sie nicht endlich einen noch härteren Corona-Kurs einschlagen, werde sie bundeseinheitliche Regelungen auf den Weg bringen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend in der ARD-Talksendung "Anne Will" (Foto: dpa)

Foto: Wolfgang Borrs