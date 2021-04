Deutsche Wissenschaftler forschen an Zwillings-Kindern

Lesezeit: 1 min

Was ist entscheidender für unsere Eigenschaften: Was wir von unseren Eltern erben oder wie wir aufwachsen? Das wollen deutsche Forscher herausfinden. Deshalb betreiben sie Forschungen an Zwillings-Kindern.

Die Zwillinge Alina (l-r) und Amelie rodeln mit ihren Schlitten einen Hügel hinab. (Foto: dpa) Foto: Moritz Frankenberg

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum an Zwillingen geforscht wird

Welche Besonderheiten Zwillinge aufweisen

Welche Forschungsprojekte an Zwillingen aktuell laufen