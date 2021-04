Macht der Bargeld-Verzicht der Schweden eine digitale Zentralbankwährung unnötig?

Lesezeit: 2 min

Nirgends in der westlichen Welt ist man so weit fortgeschritten im Hinblick auf digitale Zentralbankwährung und Abschaffung des Bargelds wie in Schweden. Nun hat die Riksbank eine Studie zu ihrer geplanten E-Krona veröffentlicht.

Eine Sechs-Dukaten-Goldmünze aus dem Jahr 1644, die unter Königin Christina von Schweden in Riga geprägt worden ist. (Foto: dpa) Foto: Friso Gentsch

