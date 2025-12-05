DAX-Kurs schließt über 24.000 Punkten: Erholung geht am Freitag weiter

DAX-Kurs steigt über 24.000 Punkte – Fed im Blick

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gewann am Freitag Tempo. Erstmals seit Mitte November sprang der DAX-Kurs über die wichtige Marke von 24.000 Punkten. Am Ende ging das Frankfurter Börsenbarometer 0,61 Prozent höher mit 24.028,14 Zählern aus dem Handel und setzte Erholung fort.

"Die Börsenampel steht auf Grün", kommentierte Jürgen Molnar von RoboMarkets. Anleger bringen sich für die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche in Stellung. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Werte ging 0,34 Prozent im Plus bei 29.696,45 Punkten ins Wochenende.

Jahresendrally rückt näher – nächster Widerstand für DAX-Kurs im Fokus

Seit dem schwachen Monatsbeginn mit einem Verlaufstief von 23.433 Zählern am Montag hat der Dax zugelegt. Das ergibt ein Wochenplus von 0,8 Prozent. Mit den aktuellen Gewinnen steigen wieder die Hoffnungen auf eine Jahresendrally, sofern der DAX-Kurs hält.

In diesem positiven Szenario rücke als nächstes Etappenziel der größere Widerstand bei 24.200 Punkten in den Fokus, so Molnar. Zeitweise kletterte der DAX-Kurs am Freitag bis auf 24.130 Zähler. Rückenwind gab es durch die gestiegenen Aufträge für die deutsche Industrie. Außerdem fielen Preisdaten aus den USA am Nachmittag wie erwartet aus, was den DAX-Kurs stützte.

US-Notenbank bleibt Taktgeber für die Börsen

Aus Sicht von Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verändern die jüngsten Konjunkturdaten nichts an der Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch. Weiter sinkende Zinsen hatten Anleger zuletzt zunehmend eingepreist. Allerdings seien die Daten zu heterogen, um eine automatische Serie weiterer Schritte zu rechtfertigen, ergänzte Stanzl. Der heikle Part der anstehenden Fed-Sitzung werde der Ausblick sein – und damit der Maßstab für den DAX-Kurs.