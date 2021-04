Fotostrecke: Vitali Klitschko nahm in Ukraine an Militär-Manöver teil: droht er Putin?

Lesezeit: 1 min

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, nahm kürzlich an einem Militär-Manöver in der Ukraine teil. Unklar bleibt, ob die Teilnahme des Ex-Boxers als Drohung gegen Russland zu werten ist.

