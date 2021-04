US-Verteidigungsminister Austin besucht Berlin und Stuttgart, stockt Truppenpräsenz in Deutschland auf

Lesezeit: 5 min

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ist zu Besuchen in Berlin und Stuttgart eingetroffen. Die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten wird angesichts der zunehmenden Spannungen in der Ukraine erhöht.

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Bundesministerin der Verteidigung, und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.(Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie viel US-Soldaten nach Deutschland verlegt werden

Warum die Spannungen in der Ukraine mit Russland zunehmen

Warum Lloyd Austin nach Stuttgart weiterreist