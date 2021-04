Diese drei Top-Leute sind seit Beginn des ersten Lockdowns verstorben

Lesezeit: 1 min

Seit Beginn der Corona-Krise sind drei Persönlichkeiten, die die deutsche Bundes- und Landespolitik geprägt haben, unerwartet verstorben.

Diese Politiker und Manager sind seit Beginn des Lockdowns verstorben:

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer. Er soll am 28. März 2020 Selbstmord begangenen haben (HIER). Wenige später war am 16. April ein weiterer hochrangiger Beamter des Ministeriums tot in seinem Büro gefunden worden. Auch er soll Selbstmord begangenen haben.

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann starb völlig überraschend am 25. Oktober 2020. Der 66-Jährige war bei TV-Arbeiten mit dem ZDF zusammengebrochen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie der Fernsehsender am Montagmorgen bestätigte. Zuvor hatten RTL und ntv den Tod des SPD-Politikers gemeldet.

Der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven, starb am 31. Oktober 2020 bei einem Verkehrsunfall ohne die Beteiligung von weiteren Fahrzeugen. Die „Bild“ wörtlich: „Mit dem Rettungshubschrauber Christoph 9 hätte er in eine Spezial-Klinik transportiert werden sollen. Doch endlich frei, versagte sein Kreislauf.“