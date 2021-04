Dax: Anleger schauen auf neue Rekorde - IBM und Coca Cola mit Quartalsergebnissen

Lesezeit: 1 min

Die deutsche Börse braucht heute unbedingt neue Nachrichten. Immerhin kommen später zwei große Konzerne mit ihren Bilanzen.

Der Dax hat heute Morgen bis um 10.30 Uhr MEZ bei 15.462 Punkten stagniert.

Die Anleger schielen in der laufenden Woche auf weiter steigende Kurse - möglicherweise sogar noch auf weitere Rekorde. Bereits am vergangenen Freitag hatte der Index ein neues Allzeithoch erreicht - und zwar 15.473,83 Punkte. Das ist die neue Marke, an der sich alle orientieren.

Ein Grund: Die US-Banken wie Morgan Stanley hatten Zahlen vorgelegt, die alle überrascht hatten. Das Finanzinstitut hat nach den ersten drei Monaten seinen Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 150 Prozent gesteigert, so dass unterm Strich schließlich vier Milliarden Dollar oder 3,3 Milliarden Euro in den Büchern standen.

Eine sehr wichtige Präsentation kommt heute am Montag vom US-Schwergewicht IBM, das seine Erstquartalsergebnisse veröffentlicht. Die Schätzungen liegen bei 1,6899 Dollar je Aktie. Ebenso gewährt Coca Cola Einblicke in seine Bilanz fürs erste Quartal. Die Experten rechnen mit einem Gewinn je Papier von 0,5039 Dollar. Ansonsten sind die Ereignisse heute nur rar gesät, so dass nur wenig Impulse von außen zu erwarten sind.

Am vergangenen Freitag hatte es hingegen überwiegend steigende Kurse gegeben: So hat Siemens 4,3 Prozent auf 145,96 Euro gewonnen. Danach platzierte sich Covestro, das 3,1 Prozent auf 58,50 Euro zulegte. Die Nummer drei auf der Liste auf Continental, das ein Plus von 2,9 Prozent auf 117,58 Euro verzeichnete.

Darüber hinaus gab es nur zwei Aktien, die Verluste hinnehmen mussten: Die Deutsche Börse hat 0,6 Prozent auf 147,60 Euro verloren. Münchener Rückversicherungsgesellschaft büßte 0,2 Prozent auf 258,90 Euro ein und landete in dieser Tabelle auf Rang Nummer zwei. Zusätzlich stagnierte Siemens Energy bei 29,50 Euro.