Dax: Anleger starten gemächlich in die neue Woche - nachmittags US-Konjunkturdaten

Lesezeit: 1 min

Die Börse hat heute sehr ruhig eröffnet. Danach warten die Anleger auf Tesla, das nach US-Börsenschluss seine Erstquartalsergebnisse veröffentlicht.

Der Dax hat heute bis 10.30 Uhr MEZ 0,1 Prozent auf 15.293 Punkte zugelegt.

Heute werden einige wichtige Makrodaten veröffentlicht: So hat sich die Stimmung unter den deutschen Unternehmenslenkern leicht verbessert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im April auf 96,8 Punkte gestiegen, nach 96,6 Punkten im März. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage erneut besser. Jedoch waren sie nicht mehr ganz so optimistisch mit Blick auf das kommende halbe Jahr. Die dritte Infektionswelle und Engpässe bei Vorprodukten dämpfen die Erholung der deutschen Wirtschaft.

Zusätzlich wird es heute um 14 beziehungsweise 15 Uhr wichtig, wenn Mitglieder des EZB-Direktoriums Reden über die wirtschaftliche Entwicklung halten. Zuerst tritt Fabio Panetta in die Öffentlichkeit, danach kommt sein Kollege Philip Richard Lane.

Aus den USA gibt es heute Nachmittag um 14.30 Uhr MEZ wichtige Konjunkturdaten: So werden Statistiken über die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter für den März veröffentlicht. Die Zahlen schließen die Verteidigungsgüter nicht mit ein. Bei der letzten Messung im Februar waren die Volumina um 0,7 Prozent zurückgegangen. Die Prognosen liegen bei einem Wachstum gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent. Zusätzlich erfahren die Anleger, wie sich im März die Investitionsvolumina ohne militärische Güter entwickelt haben. Das Niveau war beim letzten Mal um 0,8 Prozent rückläufig gewesen. Die Experten gehen jetzt von einem Wachstum um 1,5 Prozent aus.

Der E-Autobauer Tesla wird heute nach US-Börsenschluss seine Erstquartalszahlen veröffentlichen. Die Schätzungen liegen bei 0,7498 Dollar je Aktie.

Der Dax hat sich in der vergangenen Woche ähnlich wie heute Morgen entwickelt, allerdings mit einem leichten Verlust. So hat der Index die Handelswoche mit einem Minus von 0,3 Prozent auf fast 15.280 Punkte beendet. Diejenige Aktie, die am meisten zulegte, war Infineon, das 2,1 Prozent auf 34,57 Euro gewann. Die Nummer zwei auf der Liste war Continental, das ein Plus von 1,8 Prozent auf 118,36 Euro verzeichnete. Die Nummer drei war Delivery Hero, das einen Gewinn von 1,4 Prozent auf 129,95 Euro verbuchte.

Doch gab es auch Verlierer: Die Nummer eins in dieser Tabelle war Deutsche Wohnen, das 2,3 Prozent auf 45,42 Euro verlor, gefolgt von Bayer, das mit einem Minus von 2,1 Prozent auf 54,53 Euro aus dem Rennen ging. Danach platzierte sich adidas, das 1,6 Prozent auf 266,10 Euro einbüßte.