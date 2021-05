Gegen Macron und EU: Millionen Franzosen laufen zu Marine Le Pen über

Lesezeit: 4 min

Nach aktuellen Umfragen wird Marine Le Pen die nächste Präsidentin Frankreichs. Sie fordert ein Ende der Globalisierung, bekennt sich zur Atomkraft und kritisiert Deutschlands Macht innerhalb der EU.

kommt am 23.04.2017 in Henin-Beaumont (Frankreich) nach der Stimmabgabe für die Präsidentschaftswahl in Frankreich aus der Wahlkabine. In der ersten Runde treten insgesamt elf Kandidaten an. (Foto: dpa)

Foto: Kay Nietfeld