Jährlich sterben 745.000 Menschen an Überarbeitung

Lesezeit: 1 min

Lange verursachten Verletzungen die meisten Gesundheitsschäden am Arbeitsplatz. Laut einer neuen Analyse ist Überarbeitung aber das größere Problem. Die Corona-Krise könnte die Lage noch verschlimmern, warnen Experten.

Nach Einbruch der Dunkelheit sitzt am 23.01.2007 ein Angestellter in seinem Büro am Schreibtisch. (Foto: dpa)

Foto: Frank Rumpenhorst