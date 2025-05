Panorama

Umwelt? Mir doch egal: Klimaschutz verliert an Bedeutung

Klimaschutz galt lange als gesellschaftlicher Konsens – doch das Umweltbewusstsein in Deutschland bröckelt. Eine neue Studie zeigt, dass andere Sorgen in den Vordergrund rücken, obwohl die Zustimmung zur Umweltpolitik insgesamt hoch bleibt. Besonders junge Menschen verlieren an Schwung, während viele Bürger den Klimaschutz mit sozialen Fragen verknüpfen.