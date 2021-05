Die Fed entzieht dem Markt über „Reverse Repos“ Liquidität in Höhe von 351 Milliarden US-Dollar

Lesezeit: 2 min

Erstmals verlangen die Banken an der Wall Street, dass die US-Notenbank Fed ihr Programm der Quantitativen Lockerung zurückfährt. Die Fed ist dazu übergegangen, dem Markt Liquidität in Milliarden-Summen zu entziehen.

Eine große US-Fahne hängt am 30.09.2008 an der Fassade der Börse in der Wallstreet in New York (USA). Am 26.09.2013 werden die Quartalszahlen für das Wirtschaftswachstum der USA bekannt gegeben. (Foto: dpa)

Foto: Justin Lane