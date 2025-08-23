Technologie

Milliardenwahn im Silicon Valley: Warum die Jagd nach Superintelligenz im Desaster enden wird

Das Silicon Valley dreht durch: Für einzelne KI-Forscher werden Summen gezahlt, die selbst Sportstars sprachlos machen. Doch Experten warnen vor der Milliardenjagd nach Superintelligenz – in wenigen Jahren könnte die KI-Branche selbst zum Gespött werden.