Streit über Heizkosten, Mietern drohen Mehrkosten: Knickt die CDU vor der Immobilienlobby ein?

Eigentlich war der Kompromiss der Bundesregierung fast schon eingetütet, dann aber kam die Unionsfraktion. Worum es beim Heizkosten-Streit geht – und welche Folgen das hat.

Auf Mieterinnen und Mieter könnten deutliche Mehrkosten zukommen. Grund ist ein heftiger Streit in der schwarz-roten Koalition um den Heizkostenaufschlag durch den neuen CO2-Preis. In der Unionsfraktion gibt es erheblichen Widerstand gegen einen in der Regierung erzielten Kompromiss einer hälftigen Aufteilung zwischen Mietern und Vermietern – der Koalitionspartner SPD wütet und spricht von einer Blockade.

