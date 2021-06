Medien unterschlagen richtungsweisendes Treffen: Bereiten chinesisch-amerikanische Finanz-Eliten digitale Zentralbankwährung vor?

Lesezeit: 5 min

Mitglieder des "International Finance Forum" (IFF) sind in Peking zusammengekommen, was von den Medien vollständig ignoriert wurde. Ernst Wolff analysiert das richtungweisende Treffen, auf dem ein vielsagender Satz fiel.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg (r) applaudiert dem chinesischen Premierminister Li Keqiang (l) bei einem Treffen in der Großen Halle des Volkes in Peking im Jahr 2016. Der US-Internet-Gigant wurde und wird in China zwar massiv zensiert - aber die Zusammenarbeit mit den Mächtigen des Kommunistischen Systems ist dennoch ausgesprochen gut. (Foto: dpa)