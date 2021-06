Rohstoffmangel ist die häufigste Sorge der deutschen Industrie

Lesezeit: 1 min

Zwei Drittel der Industriebetriebe in Deutschland sehen die Energie- und Rohstoffpreise als ein Risiko für ihre wirtschaftliche Entwicklung an, so eine Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags.

Eine Gruppe von Öltankern. (Foto: dpa) Foto: Juan Carlos Hernandez

