Biden reicht Putin die Hand - um gemeinsam gegen China vorzugehen

Joe Biden verfolgt auf seiner Europa-Reise nur ein Ziel: Eine amerikanisch-europäisch-russische Allianz gegen China zu schmieden. Der einstmals als "schläfriger Joe" geschmähte 78-Jährige erweist sich als smarter Stratege.

Vor über zehn Jahren, im März 2011, stattete der damalige US-Vizepräsident Joe Biden (l) Russlands Präsident Vladimir Putin einen Besuch in Moskau ab. Nächste Woche werden sich die beiden wieder treffen, diesmal in Genf. Biden (inzwischen Präsident) will Putin auf seine Seite ziehen - um gemeinsam gegen China vorzugehen. (Foto: dpa)

Foto: Maxim Shipenkov