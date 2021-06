Lesezeit: 1 min

Platin und Palladium sind bei Anlegern weitaus weniger beliebt als Gold uns Silber. Die Investition ist riskanter und schwieriger.

Aufgrund ihrer einzigartigen chemischen Beschaffenheit kommen Platin und Palladium bisher fast ausschließlich in der Industrie zur Anwendungen, etwa in Katalysatoren zur Reduzierung der Schadstoffbelastung von Fahrzeugen. Im Übrigen wird Platin dabei häufiger in Dieselmotoren verwendet, während Palladium eher in Ottomotoren zum Einsatz kommt.

