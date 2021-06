Putins Lästereien über Biden sind nur Show - er ist froh über die Annäherung an die USA

Lesezeit: 2 min

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Joe Biden in einem Interview auf NBC-News heftig kritisiert. Aber nur für die Galerie - denn in Wirklichkeit will er mit dem US-Präsidenten zusammenarbeiten.

Wladimir Putin hat kaum ein gutes Wort für Joe Biden übrig - aber in Wirklichkeit ist er froh darüber, dass der US-Präsident ihm die Hand reicht. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Putin Biden verspottet hat

Warum Russland unter Druck steht

Warum Biden und Putin kooperieren werden