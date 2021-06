Mitgliedsstaaten streiten über Rauswurf von Ungarn aus der EU

Lesezeit: 1 min

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel stand Ungarn am Freitag unter massiven Druck. Wegen des Umgangs mit Homosexualität in dem Land fordern einige Staaten offen dessen Rauswurf aus der EU.

Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, verlässt nach dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Freitag das Europagebäude. (Foto: dpa) Foto: Olivier Matthys

Lesen Sie in diesem Artikel: Wer offen den Rauswurf Ungarns aus der EU fordert, wer dagegen ist

Wie sich Merkel in dem Streit positioniert hat

Warum Frankreichs Macron von einem "Kulturkampf" in der EU spricht article:full_access