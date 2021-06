Erstmals mehr als 20 Millionen Mitglieder im Club der Reichen

Lesezeit: 1 min

Im Corona-Jahr hat sich gezeigt: Die Reichen werden immer reicher. Das Vermögen hat sich vor allem an den Aktienmärkten vermehrt. Deutschland liegt auf den vorderen Plätzen.

Der Club der Reichen hat im Corona-Krisenjahr 2020 einer Studie zufolge erstmals die Marke von 20 Millionen Mitgliedern weltweit überschritten. Die Zahl der Menschen, die über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, stieg um 6,3 Prozent auf 20,8 Millionen. Vermögende Privatleute profitierten den Angaben zufolge vor allem von dem Boom an den Aktienmärkten. Auch in Deutschland wurden die Reichen in der Krise reicher.

