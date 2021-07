Mega-Explosion nach Vulkanausbruch im Kaspischen Meer

Lesezeit: 1 min

Im Kaspischen Meer ist es zu einer großen Explosion gekommen.

In der Nähe des zweitgrößten Gasfeldes in Aserbaidschan hat sich eine Explosion ereignet, berichtet „The Daily Sabah“. Das auf Twitter geteilte Filmmaterial zeigte eine große Rauch- und Feuerwolke in der Nähe des Ümid-Erdgasfeldes vor dem Kaspischen Meer.

Aserbaidschans staatliches Energieunternehmen SOCAR veröffentlichte eine Erklärung, in der es heißt, dass die Explosion im Kaspischen Meer etwa 10-12 Kilometer (6,2-7,4 Meilen) von dem oben genannten Gasfeld entfernt stattgefunden hat. Es habe kein Unfall auf den offenen Meeresplattformen oder Industrieanlagen stattgefunden.

„Ein Schlammvulkan ist in der Nähe einer Ölplattform vor der Küste Aserbaidschans ausgebrochen und hat einen großen Feuerball verursacht, der in der gesamten Region sichtbar war. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag um 21.30 (Ortszeit)“, so „BNO News“.

„Alle Operationen laufen wie gewohnt“, heißt es in der Erklärung von SOCAR. In der Zwischenzeit teilten auch das aserbaidschanische Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen und das Zentrum für seismische Dienste mit, dass sie die Ursachen der Explosion in einem Vulkanausbruch sehen.