Bezahlte Söldner: Kolumbianer und US-Amerikaner sollen Haitis Präsidenten getötet haben

Lesezeit: 2 min

Das krisengebeutelte Haiti erlebt einen neuen Schock: In seinem eigenen Haus wird der Staatspräsident mitten in der Nacht erschossen. Als Täter werden nun kolumbianische Söldner und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft identifiziert. Elf Verdächtige wurden in Taiwans Botschaft festgenommen.

Verdächtige in der Ermordung von Haitis Präsident Jovenel Moise liegen auf dem Boden, nachdem sie festgenommen wurden, in der Generaldirektion der Polizei in Port-au-Prince. (Foto: dpa) Foto: Jean Marc Hervé Abélard

Lesen Sie in diesem Artikel: Was in Haiti vorgefallen ist

Welche Rolle internationale Söldner in dem Land spielen

Wie die politische Lage in Haiti ist article:full_access