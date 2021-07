Umweltschützer fordern weniger Fisch-Konsum in reichen Ländern

Lesezeit: 1 min

Die WTO will mit einem internationalen Abkommen schädliche Fischereisubventionen stoppen - allerdings nur in den reichen Ländern. Denn wie Umweltschützer bestätigen, ist Fisch in den armen Ländern eine wichtige Proteinquelle.

Nach Ansicht von Umweltschützern soll Fisch in den reichen Ländern offenbar nur für die Reichen erschwinglich sein. (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Subventionen - auch durch die EU - die Überfischung der Meere bewirken

Wie nun unter Führung der WTO ein internationales Abkommen die globalen Fischbestände retten soll

Warum der größte Fischfänger der Welt von den Regeln ausgenommen wird