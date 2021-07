Analysten: Ölpreise werden nicht unter 60 Dollar pro Barrel fallen

Lesezeit: 1 min

Analysten zufolge werden sich die Ölpreise in den kommenden Monaten zwischen 60 bis 70 US-Dollar bewegen. Einen Einbruch unter 60 US-Dollar pro Barrel werde es nicht geben.

Nebelbänke umhüllen Ölpumpen in einem Tal in Texas. Nach den Drohnenangriffen auf die größte Ölraffinerie in Saudi-Arabien sind die Ölpreise am 16.09.2019 deutlich gestiegen. (Foto: dpa)

Foto: Jerod Foster