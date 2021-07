Deutschlands Top-Ökonomen äußern sich zur höchsten Inflationsrate seit 1993

Lesezeit: 3 min

Neun deutsche Top-Volkswirte haben sich zur aktuellen Inflations-Situation geäußert. Einer der Ökonomen fordert deutliche Lohnerhöhungen, um die steigende Inflation auszugleichen.

Eine schwarz-rot-gold beleuchtete deutsche Euromünze spiegelt sich am Dienstag (24.07.2012) in Schwerin in einer Wasserfläche. (Foto: dpa)

Foto: Jens Büttner