Abschlussbericht: Summe von Fehlern ermöglichte Terroranschlag 2016

Lesezeit: 2 min

Der Attentäter Anis Amri war der Polizei vor seinem Anschlag Ende 2016 gut bekannt gewesen und hatte zeitweise unter intensiver Beobachtung gestanden. Dennoch konnte er schließlich in Berlin zwölf Menschen töten..

Am 19. Dezember 2016 nach dem Terroranschlag von Anis Amri war auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin eine Schneise der Verwüstung zu sehen. (Foto: dpa)

Foto: Bernd von Jutrczenka