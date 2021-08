Brände wüten in Italien und Russland – Überflutungen in Japan und in der Türkei

Lesezeit: 2 min

Eine Hitzewelle am Mittelmeer, Feuer in Italien und in Russland, verheerende Überschwemmungen in der Türkei und in Japan: Viele Menschen weltweit sind von extremem Wetter und Naturkatastrophen betroffen. Eine Übersicht.

Flammen umschlingen Bäume bei einem Waldbrand des so genannten Dixie-Feuer an einem Hang in Richtung Diamond Mountain Rd. in der Nähe von Taylorsville. (Foto: dpa) Foto: Noah Berger

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Lage im Osten Sibiriens ist

Wie Japan und die Türkei regelrecht überschwemmt werden

Wie die Katastrophenlage in Europa ist