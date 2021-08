Deutscher Staat stößt einen Teil seiner Lufthansa-Aktien ab

Lesezeit: 2 min

Der Bund will schon in den nächsten Wochen einen Teil seines im Zuge der Corona-Hilfsmaßnahmen übernommenen Aktienpakets an der Lufthansa abstoßen.

Eine Maschine der Lufthansa landet bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Frankfurter Flughafen und fliegt dabei an der Kulisse des Großen Feldbergs im Taunus vorbei. (Foto: dpa) Foto: Frank Rumpenhorst

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie viele Aktienanteile der Staat abstoßen will

Warum die Anteile abgestoßen werden

Was die Lufthansa zu dem Vorstoß des Bundes sagt article:full_access