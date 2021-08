Die DWN decken auf: Das sind die wahren Schuldigen am deutschen Debakel in Afghanistan

Lesezeit: 7 min

Die Presse spekuliert darüber, wer verantwortlich ist für das chaotische Ende von Deutschlands Engagement in Afghanistan. Nicht so die DWN: Sie interviewt einen Experten - und der gibt eindeutige Antworten.

Da war die deutsche Welt in Afghanistan noch in Ordnung: Vor auf den Tag fast genau zehn Jahren, am 21. August 2011, holen deutsche Polizeibeamte, die afghanische Polizisten schulen, am Ende eines Arbeitstages die deutsche Flagge ein. (Foto: dpa)