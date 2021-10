Duell im Pazifik: Australien begehrt gegen Chinas Machtanspruch auf

Lesezeit: 6 min

Dr. Michael Shoebridge vom australischen Thinktank „Australian Strategic Policy Institute“ analysiert, wie Australien sich dem Hegemonie-Streben Chinas entgegenstemmt. Die DWN schätzen sich glücklich und sind äußerst stolz, einen der renommiertesten außenpolitischen Experten Australiens für einen Gastbeitrag gewonnen zu haben.

Das waren noch friedliche Zeiten (von l. nach r.): Chinas Präsident Xi Jinping, ein Wombat, Chinas First Lady Peng Liyuan und der damalige Generalgouverneur von Australien, Sir Peter John Cosgrove, am 17. November 2014 in Canberra. (Foto: dpa)

Foto: David Gray/Pool