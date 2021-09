Insider: EZB vereinbart neues niedrigeres Ziel für Wertpapierkäufe

Lesezeit: 3 min

Zuletzt hat die EZB im Rahmen ihres PEPP-Programms Wertpapiere im Volumen von monatlich rund 80 Milliarden Euro gekauft. Nun wird sie die Anleihen-Käufe wieder etwas verringern.

Christine Lagarde, Präsidentin der EZB, am Mittwoch in Frankfurt am Main. (Foto: dpa)

Foto: Boris Roessler