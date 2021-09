Dax nach kräftigem Rücksetzer wieder im Plus

Lesezeit: 1 min

Nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Anleger nutzten die niedrigen Kurse im frühen Handel zum Wiedereinstieg.

Der Dax liegt am Mittwoch wieder im Plus. (Foto: dpa) Foto: Arne Dedert

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Dax und MDax große Teile ihrer Vortagsverluste wieder wettmachen konnten

Welche Aktien am Mittwoch besonders stark gefragt waren

Warum die Zitterpartie an den Aktienmärkten noch nicht ausgestanden ist article:full_access