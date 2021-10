E-Auto-Brandgefahr: Was ist ein Thermal Runaway?

Lesezeit: 1 min

Die Brandgefahr bei E-Autos beschäftigt Fachleute und Automobil-Clubs. Was in diesem Zusammenhang ein „Thermal Runaway“ ist und wie die Feuerwehr das Brandrisiko bewertet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Feuerwehrleute löschen ein brennendes Auto. (Foto: dpa) Foto: Federico Gambarini