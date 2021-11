Lockdown für Ungeimpfte verpufft: Neuer Lockdown und Impfpflicht für alle in Österreich

Lesezeit: 2 min

Österreich wird ab Montag einen landesweiten Lockdown für alle verhängen. Zudem kommt ab Februar eine generelle Impfpflicht.

Menschen besuchen den Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz, der am Freitag (12.11.2021) eröffnet wurde. (Foto: dpa)

Corona-Virus



In Österreich wird wegen der massiv steigenden Corona-Neuansteckungen das öffentliche Leben wieder komplett herunter fahren. Ab Montag werde für maximal 20 Tage ein Lockdown für das ganze Land verhängt, sagte Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) am Freitag nach einem Treffen mit den Landeshauptleuten. Zudem soll es ab 1. Februar 2022 eine allgemeine Impfpflicht geben, um die Impfquote von derzeit rund 66 Prozent zu erhöhen.

"Trotz monatelanger Überzeugungsarbeit ist es uns nicht gelungen, genug Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen", sagte Schallenberg. Durch die bisherigen Einschränkungen für Ungeimpfte habe die Impfbereitschaft nicht ausreichend erhöht werden können. "Die Impfquote nachhaltig zu erhöhen ist aber der einzige Weg, um aus diesem Teufelskreis von Viruswellen und Lockdown-Diskussionen endgültig rauszukommen." Die Regierung habe sich daher mit den Länderchefs zu diesen schwierigen Beschluss durchgerungen. "Wir wollen keine fünfte Welle, wir wollen diese Diskussion nicht mehr führen", sagte Schallenberg.

Für Österreich ist das der vierte Lockdown seit dem Ausbruch der Pandemie. Ab Montag bleiben Gastronomie, die Kultur- und Veranstaltungsbranche sowie der Handel - außer Geschäfte des täglichen Bedarfs - geschlossen. Die Schulen und Kindergärten sollen für absolut notwendige Betreuungszwecke offen bleiben. Nach zehn Tagen soll die Lage evaluiert werden und spätestens ab dem 13. Dezember die Einschränkungen für Geimpfte und Genesene vorbei sein, sagte Schallenberg.

Die konservativ-grüne Bundesregierung steht unter wachsenden Druck, da Experten aus dem Gesundheitsbereich seit längerem auf schärfere Maßnahmen pochen, um eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Schallenberg sprach sich bislang vehement gegen Einschränkungen für Geimpfte aus. Seit Montag gilt bereits ein Lockdown für Ungeimpfte und eine Woche davor wurde eine 2G-Pflicht für viele Bereiche des öffentlichen Lebens beschlossen. Die Neuinfektionen kletterten dennoch von einem Rekordwert zu nächsten und erreichten am Vortag erstmals über 15.000 Fälle. Das ist der höchste Wert seit dem Ausbruch der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 991 pro 100.000 Einwohner.

Sachsen kündigt Lockdown an

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat angesichts dramatisch steigender Corona-Infektionen weitere harte Einschnitte in seinem Bundesland angekündigt. Bei einer Regierungserklärung im Landtag sprach er am Donnerstag von einem "harten und klaren Wellenbrecher" für zwei oder drei Wochen. Das Wort Lockdown vermied er. Details sollen am Freitag vom Kabinett beschlossen werden. Es gelte auch noch die Beschlussfassung im Bundestag und im Bundesrat abzuwarten, sagte der Regierungschef.

Kretschmer verwies auf den extrem hohen Wert der Wocheninzidenz in Sachsen, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit 761,4 angab. Damit hat Sachsen bundesweit mit Abstand die höchste Infektionsrate vor Bayern (609,5) und Thüringen (565,0). Dies zeige einmal mehr, dass dringend gehandelt werden müsse, betonte Kretschmer. Die Seuche brauche vorausschauendes Handeln. Es gebe einen direkten Zusammenhang zwischen Impfquote und Inzidenz. Sachsen haben die niedrigste Impfquote, obwohl man immer wieder für das Impfen geworben habe. Es gebe nur einen Weg, die Seuche zu beenden - die Immunisierung.

Kretschmer verglich die Situation in Sachsen mit den Jahrhunderthochwassern. In der Pandemie seien die Dämme nun gebrochen. "Diese Welle bricht sich jetzt Bahn. Niemand hat die Kraft, in der jetzigen Situation, diese Dämme zu schließen. Das Wasser steigt." Bei Hochwasser beginne dann die Phase der Evakuierung. Man müsse dieses Land zur Ruhe bringen. Das könne man vor allem mit einer Kontaktreduzierung erreichen. Dafür sei ein gemeinsames Handeln und gesellschaftlichen Zusammenhalt notwendig. "Vom Ich zum Wir - das ist das Gebot der Stunde. Nur so schaffen wir es, die Pandemie zu bewältigen."

Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, schließt Maßnahmen über 2G-Plus hinaus inzwischen nicht mehr aus. In ihrem Bundesland sei bereits 2G vorgesehen, sagt die SPD-Politikerin im ZDF. Wenn das nicht reiche, gehe man auf 2G-Plus. Dann müssten sich auch Geimpfte und Genesene testen lassen. "Und wenn auch das nicht reicht, wie es bereits leider in Bundesländern ist wie Sachsen, dann muss es zusätzliche Einschränkungen geben." Mit Blick auf die Auslastung von Krankenhäusern sagt sie: "Ich mache mir große Sorgen." Sie erklärt: "Ungeimpfte haben die moralische Verantwortung, sich impfen zu lassen."