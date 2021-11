Mittelstand: „Lockdown würde kleinere und mittlere Unternehmen endgültig aus dem Wettbewerb katapultieren“

Lesezeit: 2 min

Die Zahlen steigen, die Sorge wächst: Wird es in Deutschland nochmals einen Lockdown geben? Der Mittelstandsverbund will das in jedem Fall verhindern – und macht der Politik Vorwürfe.

Eine Passantin geht an einem geschlossen Geschäft vorbei. (Foto: dpa) Foto: Roland Schlager

Lesen Sie in diesem Artikel: Wieso der Mittelstand vor einem neuen Lockdown warnt

Welche Vorwürfe das Unternehmertum der Politik macht

Wie dramatisch die Lage des deutschen Mittelstands ist article:full_access