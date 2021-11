Täuschung von Kleinanlegern? Weltbank behauptet, dass der Goldpreis einbrechen wird

Lesezeit: 2 min

Die Weltbank behauptet, dass der Goldpreis bis zum Jahr 2030 einbrechen wird. Will die Weltbank die Öffentlichkeit täuschen, damit die Notenbanken sich vor dem größten Börsen-Crash aller Zeiten günstig mit Gold eindecken können?

Goldbarren liegen am 10.11.2016 bei der Degussa in Frankfurt am Main (Hessen). (Foto: dpa)

Foto: Boris Roessler