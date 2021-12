„AUKUS“: Eine neue Monroe-Doktrin, die sich gegen China und die EU richtet?

Lesezeit: 2 min

Das trilaterale Bündnis „AUKUS“, das von den USA, Großbritannien und Australien geleitet wird, richtet sich nicht nur gegen Chinas maritime Ansprüche. Es richtet sich auch gegen die Ansprüche der EU im Indo-Pazifik. Entsteht eine neue Monroe-Doktrin, die sich auf die Weltmeere und die Ozeane erstreckt?

Einer der größten US amerikansichen Flugzeugträger, die USS Carl Vinson (CVN 70), ist am 15.03.2005 auf hoher See unterwegs. (Foto: dpa)

Foto: Dusty Howell