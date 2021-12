Materialmangel in der Industrie verschärft sich weiter

Lesezeit: 1 min

Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich laut dem Ifo-Institut im Dezember nochmals verschärft.

Coils in einem Warmwalzwerk. Der Materialmangel in der Industrie bremst Ökonomen zufolge das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. (Foto: dpa)

Foto: Soeren Stache