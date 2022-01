Gegen China: US-Halbleiterkonzern investiert 100 Milliarden Dollar in heimische Produktion

Lesezeit: 1 min

Der Tech-Riese Intel will künftig in Ohio Halbleiter produzieren. Die Ankündigung ist Teil der Bemühungen, die die Abhängigkeit der USA von asiatischen Herstellern wie TSMC und Samsung zu verringern

Das Logo von Intel erscheint auf einem Bildschirm an der Nasdaq MarketSite in New York. (Foto: dpa)

Foto: Richard Drew