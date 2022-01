EILMELDUNG: Fed fährt Erwerb von Staatsanleihen deutlich zurück, brutale Zinserhöhung erwartet – kommt der Crash?

Lesezeit: 1 min

Die US-Notenbank Fed hat nach ihrer Sitzung eine eindeutige Aussage zu den Staatsanleihen zu bieten. Doch im Zusammenhang mit der Zinserhöhung gibt es zumindest eine heftige Andeutung.

Die US-Notenbank Fed teilte am 26. Januar 2022 wörtlich mit:

Die Indikatoren für die Wirtschaftstätigkeit und die Beschäftigung haben sich weiter verbessert. Die von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren haben sich in den vergangenen Monaten verbessert, sind jedoch von dem jüngsten starken Anstieg der Corona-Fälle angeschlagen. Die Beschäftigungszuwächse waren in den letzten Monaten solide, und die Arbeitslosenquote ist erheblich zurückgegangen. Angebots- und Nachfrageungleichgewichte im Zusammenhang mit der Pandemie und der Wiedereröffnung der Wirtschaft haben weiterhin zu einem erhöhten Inflationsniveau beigetragen. Die Finanzierungsbedingungen bleiben insgesamt akkommodierend, was teilweise auf politische Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft und des Kreditflusses an US-Haushalte und -Unternehmen zurückzuführen ist.

Der Kurs der Wirtschaft hängt weiterhin vom Verlauf des Virus ab. Es wird erwartet, dass Fortschritte bei Impfungen und eine Lockerung der Versorgungsengpässe zu anhaltenden Zuwächsen bei Wirtschaftstätigkeit und Beschäftigung sowie zu einem Rückgang der Inflation beitragen werden. Risiken für die Wirtschaftsaussichten bleiben bestehen, auch durch neue Varianten des Virus.

Der Ausschuss strebt langfristig eine maximale Beschäftigung und eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Zur Unterstützung dieser Ziele beschloss der Ausschuss, das Zielband für den Federal Funds Rate ( Federal Funds Rate ist derjenige Zinssatz, zu dem die amerikanischen Finanzinstitute Geld untereinander leihen, um ihre Salden im Rahmen der Mindestreserveverpflichtungen bei der Zentralbank auszugleichen) bei 0 bis 1/4 Prozent zu belassen. Bei einer Inflation von deutlich über zwei Prozent und einem starken Arbeitsmarkt erwartet der Ausschuss, dass es bald angebracht sein wird, das Zielband für den Federal Funds Rate anzuheben. Der Ausschuss beschloss, das monatliche Tempo seiner Nettokäufe von Vermögenswerten weiter zu reduzieren und sie Anfang März zu beenden. Ab Februar wird der Ausschuss seine Bestände an Staatsanleihen um mindestens 20 Milliarden US-Dollar pro Monat und an durch Hypotheken besicherten Wertpapieren von Agenturen um mindestens zehn Milliarden US-Dollar pro Monat erhöhen.

Bei der Beurteilung des angemessenen geldpolitischen Kurses wird der Ausschuss weiterhin die Auswirkungen der eingehenden Informationen auf die Wirtschaftsaussichten beobachten. Der Ausschuss wäre bereit, den geldpolitischen Kurs gegebenenfalls anzupassen, wenn Risiken auftauchen, die das Erreichen der Ziele des Ausschusses behindern könnten. Die Bewertungen des Ausschusses werden ein breites Spektrum an Informationen berücksichtigen, darunter Messwerte über die öffentliche Gesundheit, Arbeitsmarktbedingungen, Inflationsdruck und Inflationserwartungen sowie finanzielle und internationale Entwicklungen.

Für die geldpolitische Maßnahme stimmten Jerome H. Powell, Vorsitzender; John C. Williams, stellvertretender Vorsitzender; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; James Bullard; Esther L. George; Patrick Harker; Loretta J. Mester; und Christopher J. Waller. Patrick Harker hat bei dieser Sitzung als stellvertretendes Mitglied gewählt.