Russland: „Westliche Kriegspropaganda ist gescheitert. Wir ziehen Truppen ab“

Lesezeit: 2 min

Russland will einige Truppen von der Grenze zur Ukraine abziehen. „Der 15. Februar 2022 wird als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem die westliche Kriegspropaganda scheiterte“, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova.

Wladimir Putin, Präsident von Russland, nimmt per Videokonferenz an einer Sitzung des Sicherheitsrates in der Residenz Novo-Ogaryovo außerhalb von Moskau teil. (Foto: dpa) Foto: Alexei Nikolsky

Mehr zum Thema : Ukraine > Russland > Geopolitik > Benachrichtigung über neue Artikel : Ukraine

Russland

Geopolitik

Das russische Verteidigungsministerium hat angekündigt, einen Teil seiner Truppen von der Grenze zur Ukraine abzuziehen, um die Gefahr einer möglichen Invasion zu deeskalieren. Berichtet der „Guardian“. Das Ausmaß des Rückzugs bleibt unklar und betrifft möglicherweise nur einen Bruchteil der russischen Streitkräfte an der ukrainischen Grenze, die westliche Beamte auf mehr als 60 Prozent der Bodentruppen des Landes schätzen. Die Ankündigung des Rückzugs erfolgte in einer Erklärung des Sprechers des Verteidigungsministeriums, Igor Konashenkov, der laufende Übungen beschrieb, an denen Truppen aus „praktisch allen Militärbezirken, Flotten und Luftlandetruppen“ beteiligt waren. „Einheiten der südlichen und westlichen Militärbezirke, die ihre Missionen erfüllt haben, besteigen Züge und Lastwagen und werden im Laufe des Tages zu ihren Garnisonen aufbrechen“, sagte Konashenkov in der Erklärung. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte auch ein Video von russischen Panzern und anderen schweren Waffen, die auf Eisenbahnwaggons geladen werden, so die russische Nachrichtenagentur „Interfax“. Berichten zufolge verzeichnete der russische Rubel nach der Ankündigung Gewinne, was darauf hindeutet, dass die Anleger hofften, dass dies den Beginn einer Deeskalation der Spannungen zwischen Russland und dem Westen markieren würde. Russland hat zuvor den Abschluss von Militärübungen nahe der ukrainischen Grenze angekündigt, aber die sozialen Medien und Satellitenaufnahmen, die in den folgenden Tagen aufgenommen wurden, haben keine wesentlichen Veränderungen der russischen Truppenhaltung gezeigt. An diesen Übungen war nur eine kleine Anzahl von Truppen beteiligt. „Der 15. Februar 2022 wird als der Tag in die Geschichte eingehen, an dem die westliche Kriegspropaganda scheiterte“, schrieb die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, nach der Ankündigung in einem Facebook-Post. „Sie wurden entehrt und zerstört, ohne dass ein einziger Schuss abgefeuert wurde.“ Doch westliche Kommentatoren beurteilen die Lage etwas anders. Timothy Ash, Emerging Markets Senior Sovereign Strategist bei „BlueBay“ Asset Management, sagte am Dienstag in einer Mitteilung: „Wenn Putin wirklich geblinzelt hat, wäre dies ein großer Gewinn für Biden, [den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr] Selenskyj und den Westen.“ Ash fügte hinzu, dass es schwierig sei, die gesamte Situation als etwas anderes als eine große Niederlage für Putin zu sehen. Als Ergebnis der aggressiven Aktivitäten Russlands sei das ukrainische Militär nun besser bewaffnet und besser in der Lage, sich selbst zu verteidigen, fügte Ash hinzu. „Russland wurde als unzuverlässiger Energielieferant bezeichnet – der Westen wird die Diversifizierung weg von russischen Energiequellen beschleunigen“, so Ash. „[Putins] Bluff wurde gecallt. Er mag einen langen Aufsatz über die engen historischen Verbindungen zwischen Russland und der Ukraine geschrieben haben, aber einige werden sagen, er sei der russische Führer gewesen, der die Ukraine tatsächlich verloren habe. Das wird seine Rolle in der Geschichte sein – er hat die Westorientierung der Ukraine beschleunigt“, zitiert „CNBC“ Ash.