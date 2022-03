Kurzarbeit bei BMW, Audi und MAN stoppen die Bänder

Lesezeit: 1 min

Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die Autozulieferer dort. Große Teile der Autoproduktion in Deutschland kommen daher zum Stillstand

Volkswagen-Werk in Zwickau mit einem Audi Q4 e-tron. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel:

Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die Autozulieferer dort - und damit auch auf die Werke von BMW, Audi und MAN in Bayern. Große Teile der Produktion werden in den kommenden...

