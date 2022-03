Zagreb: Mysteriöse Militär-Drohne stürzt in Park

Lesezeit: 1 min

Eine Militärdrohne aus der Ukraine schlägt mitten in der Nacht in einem Zagreber Park ein. Brennende Fragen bleiben ohne Antwort: Wer hat sie losgeschickt? Wie konnte sie unbemerkt über mehrer Nato-Länder fliegen?

Polizisten untersuchen die Absturzstelle eines unbemannten Militärflugzeug russischer Bauart. In der Nacht zum 11. März ist ein unbemanntes Militärflugzeug in einem Park abgestürzt, nachdem es über Rumänien und Ungarn kommend in den kroatischen Luftraum eingedrungen war. (Foto: dpa)

Foto: Darko Bandic